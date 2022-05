Corea del Nord, la provocazione: lanciati tre missili in direzione del Giappone (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Corea del Nord verso il Giappone. E con toni a quanto pare non pacifici, come riporta l’Ansa. Corea del Nord, tre missili balistici lanciati verso il Giappone La Corea del Nord provoca apertamente il Giappone. E lo fa con un gesto ben oltre le semplici dichiarazioni. Lo Stato guidato da Kim Jong Un non è nuovo a dimostrazioni di forza, presunta o reale, di questo tipo. Come non è nuovo ad azioni esterne piuttosto esplicite. In ogni caso Pyongyang ha virato verso Tokyo, e lo ha fatto senza tanti complimenti. Ed è così che la Corea del Nord lancia verso il mar del Giappone tre missili balistici a corto raggio. A riferirlo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag –delverso il. E con toni a quanto pare non pacifici, come riporta l’Ansa.del, trebalisticiverso ilLadelprovoca apertamente il. E lo fa con un gesto ben oltre le semplici dichiarazioni. Lo Stato guidato da Kim Jong Un non è nuovo a dimostrazioni di forza, presunta o reale, di questo tipo. Come non è nuovo ad azioni esterne piuttosto esplicite. In ogni caso Pyongyang ha virato verso Tokyo, e lo ha fatto senza tanti complimenti. Ed è così che ladellancia verso il mar deltrebalistici a corto raggio. A riferirlo ...

