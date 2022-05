Advertising

Allargare le maglie del numero chiuso per"è fondamentale , ma questo da solo non basta". Perché "per ridare dignità alla professione dell'infermiere - aggiunge Tortorella - serve un ...Allargare le maglie del numero chiuso per'è fondamentale, ma questo da solo non basta'. Perché 'per ridare dignità alla professione dell'infermiere - aggiunge Tortorella - serve un ... Consulcesi: "Contro la carenza di infermieri allargare le maglie del numero chiuso" (Adnkronos) – Circa 70mila infermieri: a tanto ammonta l’attuale fabbisogno di queste figure professionali in Italia, sottolinea Consulcesi. “E’ una lacuna importante, destinata ad aumentare nei pross ...