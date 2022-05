Banche | Dbrs | per le italiane bene utili primo trim ma rischi da crisi Ucraina**

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 meg. - (Adnkronos) - Le banchehanno registrato nelestre un utile netto aggregato di 1,6 miliardi di euro con un calo del 48% rispetto alestre del 2021, principalmente a causa di maggiori accantonamenti per perdite su crediti attribuibili aiconnessi all'invasione russa dell'Ucraina, nonché al peggioramento delle aspettative macroeconomiche provocato dal conflitto. Lo sottolinea l'agenziaMorningstar in un commento sui risultati di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca MPS e BPER, ricordando come senza gli accantonamenti l'utile netto sarebbe aumentato del 4% su base annua. Fra i fattori positivievidenzia come nelestre i ricavi sono stati ...