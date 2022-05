Usa: inflazione corre, prezzi salgono in aprile dell'8,3% (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'inflazione negli Stati Uniti si mantiene sui massimi degli ultimi 40 anni. I prezzi al consumo in aprile sono saliti dell'8,3%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un aumento dell'8,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'negli Stati Uniti si mantiene sui massimi degli ultimi 40 anni. Ial consumo insono saliti'8,3%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un aumento'8,...

