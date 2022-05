‘Una serata tra amici’, giovedì Christian De Sica a Maiori (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà un’imperdibile “serata tra amici” quella in programma giovedì 18 agosto 2022 nella splendida cornice del Porto Turistico di Maiori con Christian De Sica e il suo concerto-spettacolo showman dal titolo, appunto, “Una serata tra amici“. Dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su RaiUno, l’Attore torna ad esibirsi dal vivo e si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in muSica dedicato agli “Amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà un’imperdibile “tra amici” quella in programma18 agosto 2022 nella splendida cornice del Porto Turistico diconDee il suo concerto-spettacolo showman dal titolo, appunto, “Unatra amici“. Dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su RaiUno, l’Attore torna ad esibirsi dal vivo e si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora dellai brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in mudedicato agli “Amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con ...

