Ultime Notizie – Cybersecurity, Profeta (Leonardo): "E' un crimine pervasivo, serve una partnership pubblico-privata" (Di mercoledì 11 maggio 2022) La pervasività del crimine informatico "rende la collaborazione decisiva per vincere la minaccia cyber alla pubblica sicurezza. Dovremmo collaborare". Ne è convinto Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo, che intervendo alla seconda giornata del Cybertech Europe, organizzato a La Nuvola a Rom a da Leonardo, ha rilevato che "occorre una forte partnership pubblico-privata in cui ognuno faccia la sua parte". "Le istituzioni -ha osservato il responsabile della divisione Cybersecurity di Leonardo- forniscano un contesto normativo per la condivisione delle informazioni a livello nazionale e sovranazionale e l'industria, insieme ad accademia e centri di ricerca, sviluppi ...

