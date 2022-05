"Tu che cosa faresti?". Biden allo sbando: la domanda a Draghi a porte chiuse, Supermario reagisce così (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'incontro tra Joe Biden e Mario Draghi ha avuto un esito piuttosto scontato: l'Italia ha ribadito la sua vicinanza alle politiche Usa e adesso di fatto il nostro Paese, all'interno dell'unione Europea è l'alleato principale degli Usa nella gestione diplomatica e sull'invio di armi in Ucraina. Ma nel colloquio tra i due leader c'è anche un altro retroscena che alza il velo sul debole decisionismo del numero uno della Casa Bianca. Biden infatti negli ultimi tempi è apparso un po' incerto basti ricordare la gestione dello scandalo tirato fuori dal New Tork Times che ha parlato chiaramente di un aiuto da parte dei servizi di intelligence statunitensi per dare agli ucraini l'esatta posizione delle truppe russe e delle unità navali dello zar. E nell'incontro tra Draghi e Biden ci sarebbe stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'incontro tra Joee Marioha avuto un esito piuttosto scontato: l'Italia ha ribadito la sua vicinanza alle politiche Usa e adesso di fatto il nostro Paese, all'interno dell'unione Europea è l'alleato principale degli Usa nella gestione diplomatica e sull'invio di armi in Ucraina. Ma nel colloquio tra i due leader c'è anche un altro retroscena che alza il velo sul debole decisionismo del numero uno della Casa Bianca.infatti negli ultimi tempi è apparso un po' incerto basti ricordare la gestione dello scandalo tirato fuori dal New Tork Times che ha parlato chiaramente di un aiuto da parte dei servizi di intelligence statunitensi per dare agli ucraini l'esatta posizione delle truppe russe e delle unità navali dello zar. E nell'incontro traci sarebbe stato un ...

