Occhio al tormentone di Draghi “falco”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono pronto a scommettere che nei prossimi giorni una buona parte della stampa italiana utilizzerà il suo viaggio negli Stati Uniti per accreditare l’immagine del presidente del Consiglio Marioil “” da contrapporre a tre presunte “colombe”, ovvero il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il segretario del Partito democratico Enrico Letta. Per prevenire (o almeno contrastare) questa probabile bufala mediatica ricordo alcuni incontrovertibili dati di fatto. Nel discorso pronunciato daal Parlamento Europeo non c’è la minima traccia di sudditanza agli Stati Uniti.ha espresso una visione politica molto limpida sul futuro dell’Europa fondato sulla sua autonomia strategica in campo tecnologico, militare, energetico e della politica sociale. Per ...