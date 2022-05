No, questa donna non si è finta «un civile ferito» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 29 aprile 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra due volti di donne bionde: uno è insanguinato, con delle bende che coprono parti della testa, l’altro invece mostra una donna che in volto non presenta alcuna ferita. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che i volti mostrerebbero la stessa persona: «un’ucraina» catturata dopo essersi finta «un civile ferito». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il primo volto, quello ferito, è di Olena Kurilo. La donna ucraina è stata fotografata con delle ferite in volto dopo gli attacchi aerei russi nella città di Chuguev (Ucraina) di giovedì 24 febbraio 2022 dal fotoreporter dell’Agenzia Anadolu Wolfgang Schwan, come si può verificare ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 29 aprile 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra due volti di donne bionde: uno è insanguinato, con delle bende che coprono parti della testa, l’altro invece mostra unache in volto non presenta alcuna ferita. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che i volti mostrerebbero la stessa persona: «un’ucraina» catturata dopo essersi«un». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il primo volto, quello, è di Olena Kurilo. Laucraina è stata fotografata con delle ferite in volto dopo gli attacchi aerei russi nella città di Chuguev (Ucraina) di giovedì 24 febbraio 2022 dal fotoreporter dell’Agenzia Anadolu Wolfgang Schwan, come si può verificare ...

