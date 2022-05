Milan | Yonghong Li emette una diffida ad Elliott per impedire la cessione del club

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex proprietario delLi, lo scorso 26 aprile ha emesso unanei confronti diperladel. La vicenda potrebbe prendere una brutta piega. Nel mezzo una causa con cui Li ha chiesto a319 milioni di euro, ovvero la differenza tra i 600 milioni di valore presunto delnel luglio del 2018 e i 218 milioni di credito con cui il fondo americano finanziò il closing dell’imprenditore con base ad Hong Kong utilizzati per chiudere l’affare con Fininvest e dunque con Berlusconi. I tempi delle sentenze in Lussemburgo non sono brevi e Li potrebbe far diventare ancora più importante la sua causa chiedendo al tribunale di invalidare il passaggio di proprietà del 2018. Il ...

Advertising

sportface2016 : #Milan: l'ex proprietario #YongHongLi ha emesso una diffida ad #Elliott che impedirebbe la cessione del club ad… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #YonghongLi diffida #Elliott: vuole impedire la cessione del @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Milan, Yonghong Li può bloccare la cessione del club: cosa sta succedendo - infoitsport : Yonghong Li in causa col Milan: vuole impedire la cessione del club - infoitsport : Yonghong Li diffida Elliott: vuole impedire la cessione del Milan -

... sulla trattativa si allunga l'ombra dell' ex presidente rossonero,Li , che lo scorso 26 ..., la richiesta di Li a Elliott L'oggetto del contendere sono i 319 milioni di euro chiesti da ...Porta a un nome noto -Li, l'imprenditore cinese ex proprietario del- la novità esterna nella trattativa per il cambio di proprietà del club dal fondo americano Elliott a chi la spunterà, nell'asta in corso ...L'ex proprietario del Milan Yonghong Li, lo scorso 26 aprile ha emesso una diffida nei confronti di Elliott per impedire la cessione del club. La vicenda potrebbe prendere una brutta piega.La diffida inviata dall'ex presidente del Milan, Yonghong Li, a Elliott potrebbe compromettere i piani di cessione del club, ma per i tifosi le notizia è da prendere con ironia ...