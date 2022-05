Mascherina in aereo, Bassetti: “Obbligo è da Talebani, giusto stop” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Italia invece c’è un atteggiamento talebano e anacronistico sulla Mascherina che fa solo del male”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova sull’utilizzo delle mascherine in aereo. “Quello che dice” l’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Easa e Ecdc, che prevede ‘niente più Obbligo di Mascherina in aereo da lunedì 16 maggio’, “è una questione di buon senso: se hai la tosse o starnutisci ti raccomando fortemente di usare la Mascherina, altrimenti, visti i sistemi di aerazione che ci sono sugli aerei, non è più obbligatorio metterla. In Italia invece c’è un atteggiamento talebano e anacronistico sulla Mascherina che fa solo del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Italia invece c’è un atteggiamento talebano e anacronistico sullache fa solo del male”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova sull’utilizzo delle mascherine in. “Quello che dice” l’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Easa e Ecdc, che prevede ‘niente piùdiinda lunedì 16 maggio’, “è una questione di buon senso: se hai la tosse o starnutisci ti raccomando fortemente di usare la, altrimenti, visti i sistemi di aerazione che ci sono sugli aerei, non è più obbligatorio metterla. In Italia invece c’è un atteggiamento talebano e anacronistico sullache fa solo del ...

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - Adnkronos : #Mascherine: stop obbligo in aereo dal 16 maggio. - GuidoDeMartini : ???? AEROPORTO OGGI ???? D. Quanti tra i presenti sono senza mascherina nell’aerostazione? R. Io e basta, per ora.… - zazoomblog : Mascherina in aereo e stop obbligo: cosa dicono Bassetti Gismondo Pregliasco - #Mascherina #aereo #obbligo:… - raspa90 : RT @Corriere: Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo -