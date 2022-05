Il “Salvamare” è legge: rifiuti pescati e rifiuti urbani, ora non c’è più differenza per smaltirli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Equiparare i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti urbani, attraverso il recepimento della Direttiva Europea 2019/883: ad una lettura frettolosa queste parole potrebbero sembrare un freddo esempio di linguaggio tecnico-burocratico. Sennonché la definitiva approvazione del Ddl (cosiddetto) “Salvamare”,avvenuta oggi al Senato con 198 voti favorevoli e nessun contrario, rappresenta in realtà un passaggio di fondamentale importanza per la salvaguardia dell’ambiente marittimo, dopo un lungo iter di discussione, avviatosi nel 2019. La legge permette infatti ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di condurla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi, i pescatori ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Equiparare iaccidentalmenteai, attraverso il recepimento della Direttiva Europea 2019/883: ad una lettura frettolosa queste parole potrebbero sembrare un freddo esempio di linguaggio tecnico-burocratico. Sennonché la definitiva approvazione del Ddl (cosiddetto) “”,avvenuta oggi al Senato con 198 voti favorevoli e nessun contrario, rappresenta in realtà un passaggio di fondamentale importanza per la salvaguardia dell’ambiente marittimo, dopo un lungo iter di discussione, avviatosi nel 2019. Lapermette infatti ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di condurla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi, i pescatori ...

GiuseppeConteIT : La tutela del mare è centrale per difendere l'ecosistema di oggi e quello in cui vivremo domani. Siamo fieri di ave… - Mov5Stelle : Attendevamo questo giorno da anni e finalmente è arrivato il momento dell’approvazione di una legge che argina con… - luigidimaio : Il ddl #salvamare da oggi è legge, grazie al voto definitivo del Senato. Chi raccoglierà rifiuti abbandonati in mar… - Paola_Deiana : RT @GiuseppeConteIT: La tutela del mare è centrale per difendere l'ecosistema di oggi e quello in cui vivremo domani. Siamo fieri di aver a… - libellula58 : RT @Mov5Stelle: Finalmente la #Salvamare è definitivamente approvata: una legge tanto semplice quanto rivoluzionaria. L'Italia, per la pr… -