Il procuratore va in spiaggia per la luna di miele. Lo ammazzano così | Video choc (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le immagini del Video pubblicato su Twitter da CaraotaDigital sono scioccanti. Si vede il procuratore del Paraguay, Marcelo Pecci , in prima linea nella lotta al narcotraffico, steso sulla mentre la moglie Claudia A primi soccorsi. Per lui non c'è stato nulla da fare: è stato assassinato in Colombia da killer sbarcati su una moto d'acqua sulla spiaggia paradisiaca di un'isola caraibica, dove stava trascorrendo la sua luna di miele. Cinque investigatori colombiani sono stati invitati sull'isola di Barù"dove è stato commesso l'omicidio" per svolgere le indagini con il sostegno del Paraguay e degli Stati Uniti, ha il capo della polizia colombiana, il generale Jorge Luis Vargas . Pecci, 45 anni, aveva sposato la giornalista investigativa colombiana, Claudia Aguilera, il 30 aprile nella città di Cartagena. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le immagini delpubblicato su Twitter da CaraotaDigital sono scioccanti. Si vede ildel Paraguay, Marcelo Pecci , in prima linea nella lotta al narcotraffico, steso sulla mentre la moglie Claudia A primi soccorsi. Per lui non c'è stato nulla da fare: è stato assassinato in Colombia da killer sbarcati su una moto d'acqua sullaparadisiaca di un'isola caraibica, dove stava trascorrendo la suadi. Cinque investigatori colombiani sono stati invitati sull'isola di Barù"dove è stato commesso l'omicidio" per svolgere le indagini con il sostegno del Paraguay e degli Stati Uniti, ha il capo della polizia colombiana, il generale Jorge Luis Vargas . Pecci, 45 anni, aveva sposato la giornalista investigativa colombiana, Claudia Aguilera, il 30 aprile nella città di Cartagena. ...

Advertising

repubblica : Narcotraffico. Assassinato in spiaggia procuratore paraguaiano di origini italiane: Marcelo Pecci, 45 anni, era in… - DelMoroMassimo1 : RT @Corriere: Marcelo Pecci, ucciso in Colombia il procuratore antidroga paraguayano - Corriere : Marcelo Pecci, ucciso in Colombia il procuratore antidroga paraguayano - Vlad_dicosta : RT @LaStampa: Assassinio in Colombia del procuratore antidroga Pecci: i primi inutili soccorsi in spiaggia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ?? Assassinato sulla spiaggia dell'isola di Barù il procuratore antimafia Marcello Pecci. -