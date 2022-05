Eurovision Song Contest 2022, tutti i look della prima semifinale (Di mercoledì 11 maggio 2022) I primi 17 artisti che si sono esibiti ci hanno regalato outfit colorati e divertenti, con qualche total black che non manca mai insieme al bianco integrale. I conduttori hanno tenuto alta la bandiera dell'Italia: Laura Pausini e Mika erano in Valentino mentre Alessandro Cattelan in Giorgio Armani Leggi su vanityfair (Di mercoledì 11 maggio 2022) I primi 17 artisti che si sono esibiti ci hanno regalato outfit colorati e divertenti, con qualche total black che non manca mai insieme al bianco integrale. I conduttori hanno tenuto alta la bandiera dell'Italia: Laura Pausini e Mika erano in Valentino mentre Alessandro Cattelan in Giorgio Armani

