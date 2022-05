Elisabetta Franchi sull’ex marito Sabatino Cennamo: “Devastata dalla sua morte prematura” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Elisabetta Franchi, l’ex marito Sabatino Cennamo è scomparso anni fa a causa di una terribile malattia . Il loro è stato un grandissimo amore: “Lui era l’amministratore delegato di questa azienda ed era l’opposto di me. – ha raccontato la Franchi – Finalmente un uomo che mi ha preso per mano, mi ha detto ‘sei tosta, vola!’ Mi ha dato quel poco che aveva e mi ha fatto iniziare. Io ho aperto un atelier, ero una ragazzina… 17 anni fantastici insieme, di grande devozione. 17 anni che si sono interrotti come tutte le cose belle.” Poi tutto è cambiato e, all’improvviso, è finito: “La malattia me l’ha portato via in sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima e nostra figlia Ginevra aveva solo sei mesi.” Sabatino Cennamo, marito della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022), l’exè scomparso anni fa a causa di una terribile malattia . Il loro è stato un grandissimo amore: “Lui era l’amministratore delegato di questa azienda ed era l’opposto di me. – ha raccontato la– Finalmente un uomo che mi ha preso per mano, mi ha detto ‘sei tosta, vola!’ Mi ha dato quel poco che aveva e mi ha fatto iniziare. Io ho aperto un atelier, ero una ragazzina… 17 anni fantastici insieme, di grande devozione. 17 anni che si sono interrotti come tutte le cose belle.” Poi tutto è cambiato e, all’improvviso, è finito: “La malattia me l’ha portato via in sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima e nostra figlia Ginevra aveva solo sei mesi.”della ...

Advertising

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - tpi : #SenzaGiridiBoa: la campagna social delle donne per dire No al modello Elisabetta Franchi - CamNordSardegna : Una sera di qualche giorno fa 5 giornaliste italiane hanno deciso di lanciare una campagna social in risposta alle… - _DorianGray_ : #Travaglio credibile come Elisabetta Franchi al concerto del Primo Maggio #ottoemezzo -