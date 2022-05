Draghi a Washington | “La Russia non è Golia ma per riaprire il tavolo bisogna capire che pace si vuole” E sul gas | “Serve un tetto al prezzo”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente del Consiglio è negli States per incontrare Biden: è il primo viaggio negli Usa dall’inizio del suo mandato

Advertising

Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - NicolaPorro : #MarioDraghi è volato a Washington. Di cosa parlerà con Biden ?? - Palazzo_Chigi : Visita negli ????: conferenza stampa del Presidente Draghi presso l'Ambasciata d'Italia @ItalyinUS In diretta da Wash… - RaiNews : Draghi ha incontrato i giornalisti all’Ambasciata d’Italia a Washington dopo la visita alla Casa Bianca. “Per la pa… - MZorzy : RT @japoco_debuoni: Dopo la magnifica visita di #Draghi a Washington finalmente si può dire ciò che la disinformazione di #Putin ha occulta… -

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa presso l'ambasciata d'Italia a. 'Inizialmente si pensava ci fosse un Golia e un Davide. Oggi ...... l0ipotesi è stata accolta con favore, ma amministrazione americana sta discutendo più su tetto a prezzo del petrolio", le parole dinel corso della conferenza stampa a. / Palazzo ...tutta l'Ue deve dare una risposta collettiva. L'Italia farà la sua parte ma insieme con gli altri". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington.Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Tutte le parti devono fare uno sforzo per arrivare sedersi intorno ad un tavolo, anche gli Usa". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a ...