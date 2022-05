Cuadrado sarà il suo mentore | sulla destra arriva un giovane fenomeno

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Juanè stato uno di quei giocatori che ha saputo mettersi in mostra a tal punto da diventare amato e apprezzato da tutti i tifosi. Quando la Juventus acquistò Juandal Chelsea, c’erano molto perplessità sul suo conto, infatti il colombiano era stato decisivo con la Fiorentina, ma aveva avuti enormi problemi di ambientamento in una squadra di prima fascia come i Blues, per questo motivo in molti non credevano che potesse essere adatto per i bianconeri eppure in 7 anni è stato sicuramente uno dei giocatori più determinanti per la causa di Madama. JuanJuventus (LaPresse)Ci sono dei giocatori che sono stati in grado di entrare nel cuore della gente grazie a delle giocate che negli anni continuano a essere ricordate da tutti e Juanè stato l’uomo dei gol determinanti, quello che ha ...