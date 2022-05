Bonus moda 2022: cos’è, a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal ieri, martedì 10 maggio 2022, è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus moda 2022. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da presentare e rivelato le istruzioni per il credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze in magazzino. A differenza di quanto previsto dal Decreto Sostegni Ter, le risorse a disposizione per gli esercizi commerciali del settore moda per il 2022 sono state rafforzate e aggiornate. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di un totale di 250 milioni di euro, con tutte le imprese che potranno beneficiare di questa misura. Ma vediamo ora insieme cos’è il Bonus moda e come richiederlo. Bonus moda ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal ieri, martedì 10 maggio, è possibile presentare la domanda per richiedere il. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da presentare e rivelato le istruzioni per il credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze in magazzino. A differenza di quanto previsto dal Decreto Sostegni Ter, le risorse a disposizione per gli esercizi commerciali del settoreper ilsono state rafforzate e aggiornate. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di un totale di 250 milioni di euro, con tutte le imprese che potranno beneficiare di questa misura. Ma vediamo ora insiemeil...

