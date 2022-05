Advertising

fisco24_info : Acciaio: sindacati,Jsw vende Piombino? Attendiamo smentita: 'Istituzioni, politica chiedano tavolo urgente e chiari… - Siderweb : #Acciaio @AcciaieriedIT, i sindacati scrivono a Draghi. Nuova missiva al premier e a vari ministri per chiedere un… - guggamba : RT @aless_marchetti: I leader dei tre sindacati metalmeccanici di #Cgil, #Cisl e #Uil hanno chiesto un incontro urgente al pres. del Consig… - UilmNazionale : RT @aless_marchetti: I leader dei tre sindacati metalmeccanici di #Cgil, #Cisl e #Uil hanno chiesto un incontro urgente al pres. del Consig… - aless_marchetti : I leader dei tre sindacati metalmeccanici di #Cgil, #Cisl e #Uil hanno chiesto un incontro urgente al pres. del Con… -

Agenzia ANSA

In assenza di una smentita i, scrivono in una nota congiunta, ricavano che Jsw "si muove in modo opaco, che gioca su più tavoli contemporaneamente, quello di Invitalia e quello con i nuovi ...Finalmente la pressione degli operai ha costretto anche iconfederali attraverso le Rsu -... quando una enorme pinza trasporto coils (bobine di) è caduta rovinosamente al suolo. ... Acciaio: sindacati,Jsw vende Piombino Attendiamo smentita - Toscana FIRENZE, 11 MAG - "Questa mattina sono rimbalzate sulla stampa le dichiarazioni del presidente Jsw rilasciate sul Financial Times circa la vendita degli stabilimenti di Piombino e Texas per investire ...Dal 23 al 25 maggio a Terni le elezioni dei 27 delegati della Acciai Speciali che rimarranno in carica per tre anni ...