Ventenne violentata dal marito e maltrattata dai suoceri. Si salva chiamando il 112

(Di martedì 10 maggio 2022) La giovane è stata messa al sicuro in una struttura protetta. Per i familiari è scattato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ...

La giovane è stata messa al sicuro in una struttura protetta. Per i familiari è scattato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ... Questi atteggiamenti violenti venivano sostenuti anche dai genitori del marito, anch'essi destinatari del provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale.