"Un po' frustrato…": Conte non si risparmia e lancia il missile (Di martedì 10 maggio 2022) Quello lanciato da Antonio Conte in conferenza stampa sembra un vero e proprio missile a due giorni dal derby Antonio Conte ha ereditato un Tottenham fisicamente e moralmente distrutto. Lo ha rimesso in piedi e gli ha dato nuovamente la possibilità di lottare per il quarto posto. Gli innesti di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Conte, risposta al veleno per Klopp: 'Un po' frustrato dopo la partita, dovrebbe concentrarsi sulla sua squadra' Questa, in conferenza stampa, la risposta di Antonio Conte : 'Klopp era un po' frustrato dopo la partita, ma allo stesso tempo per ogni allenatore è importante essere concentrato sulla propria ... Tottenham, Conte bacchetta Klopp: 'Pensi al suo Liverpool' Allo stesso tempo, penso che Jurgen sia una persona intelligente ed era chiaro che era un po' frustrato dopo la partita. Per un top coach, è importante imparare che dopo una partita è importante ... Questa, in conferenza stampa, la risposta di Antonio Conte : 'Klopp era undopo la partita, ma allo stesso tempo per ogni allenatore è importante essere concentrato sulla propria ...Allo stesso tempo, penso che Jurgen sia una persona intelligente ed era chiaro che era undopo la partita. Per un top coach, è importante imparare che dopo una partita è importante ...