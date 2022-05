Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 20:10 (Di martedì 10 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura Le Porte russi hanno ripreso la salsa l’acciaieria di mariupol dove centinaia di combattenti continuano a resistere ti parla di 34 attacchi aerei nelle Ultime 24 ore secondo Chi è un centinaio di civili sono ancora nello stabilimento coperti Intanto i corpi di 44 persone sotto le macerie di un edificio di 5 piani distrutto dai russi modificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall’inizio della guerra e decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati senza sepoltura quando le truppe di Mosca Si sono litigate dalla regione di chia per calchi Al Jazira che ha individuato numerosi corpi ammassati in un vagone refrigerato di un treno nella regione di chi è il capo dell’amministrazione militare ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura Le Porte russi hanno ripreso la salsa l’acciaieria di mariupol dove centinaia di combattenti continuano a resistere ti parla di 34 attacchi aerei nelle24 ore secondo Chi è un centinaio di civili sono ancora nello stabilimento coperti Intanto i corpi di 44 persone sotto le macerie di un edificio di 5 piani distrutto dai russi modificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall’inizio della guerra e decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati senza sepoltura quando le truppe di Mosca Si sono litigate dalla regione di chia per calchi Al Jazira che ha individuato numerosi corpi ammassati in un vagone refrigerato di un treno nella regione di chi è il capo dell’amministrazione militare ...

