Ucraina: tweet Biden, 'con Draghi ribadito impegno a sostenerla e imporre costi a Russia' (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio ho incontrato il primo ministro italiano Mario Draghi alla Casa Bianca. Abbiamo riaffermato la forte e ampia partnership tra gli Stati Uniti e l'Italia e abbiamo sottolineato il nostro continuo impegno a sostenere l'Ucraina e imporre costi alla Russia". Così il PResidente americano Joe Biden in un tweet. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio ho incontrato il primo ministro italiano Marioalla Casa Bianca. Abbiamo riaffermato la forte e ampia partnership tra gli Stati Uniti e l'Italia e abbiamo sottolineato il nostro continuoa sostenere l'alla". Così il PResidente americano Joein un

Advertising

rpp_tweet : RT @AndreaGiuricin: C'è un popolo (#Ucraina) che sta morendo sotto le bombe russe che per sopravvivere riceve aiuti da #USA e #Europa e la… - _una_a_caso : RT @_Anahys_: Vi è chiaro che fanno vincere l' Ucraina, vero? Schifo. Segnatevi questo tweet. #ESC2022 #escita #Eurovision - _Anahys_ : Vi è chiaro che fanno vincere l' Ucraina, vero? Schifo. Segnatevi questo tweet. #ESC2022 #escita #Eurovision - rpp_tweet : RT @GustavoMichele6: Bellissima intervista a Kasparov su radio 1: 'fra tre o sei mesi spero che l'Ucraina rientri in possesso dei suoi terr… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Visita a sorpresa del presidente del Consiglio Ue Charles Michel a Odessa, in occasione della Giornata dell'Eur… -