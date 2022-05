Roberta Giusti fatta fuori: decisione già presa, non sarà in studio (Di martedì 10 maggio 2022) Brutte notizie per Roberta Giusti, ex tronista di Uomini e Donne, che dovrà rinunciare alla scelta: non sarà presente in studio L’ex tronista Roberta Giusti (screenshot Witty)Protagonista della prima parte di questa nuova edizione di Uomini e Donne anche Roberta Giusti nei panni di tronista. Un percorso lineare il suo che si è concluso con la consueta scelta al centro dello studio. La tronista ha scelto di lasciare il programma con Samuele Carniani che ha ricambiato il suo amore. Niente da fare invece per l’altro corteggiatore ovvero Luca Salatino rimasto a bocca asciutta. Questi però nel corso della puntata successiva è tornato in studio come tronista ed a breve dovrà fare la sua scelta. Un momento molto importante ... Leggi su specialmag (Di martedì 10 maggio 2022) Brutte notizie per, ex tronista di Uomini e Donne, che dovrà rinunciare alla scelta: nonpresente inL’ex tronista(screenshot Witty)Protagonista della prima parte di questa nuova edizione di Uomini e Donne anchenei panni di tronista. Un percorso lineare il suo che si è concluso con la consueta scelta al centro dello. La tronista ha scelto di lasciare il programma con Samuele Carniani che ha ricambiato il suo amore. Niente da fare invece per l’altro corteggiatore ovvero Luca Salatino rimasto a bocca asciutta. Questi però nel corso della puntata successiva è tornato income tronista ed a breve dovrà fare la sua scelta. Un momento molto importante ...

Advertising

LauraTrapani17 : RT @luigicaputo71: Ti ho visto piangere il dolore più forte, che hai trasformato in Accoglienza, Solidarietà, Amore. Oggi Roberta, fiore re… - MgraziaT : RT @luigicaputo71: Ti ho visto piangere il dolore più forte, che hai trasformato in Accoglienza, Solidarietà, Amore. Oggi Roberta, fiore re… - AntonioSpadafo4 : RT @luigicaputo71: Ti ho visto piangere il dolore più forte, che hai trasformato in Accoglienza, Solidarietà, Amore. Oggi Roberta, fiore re… - luigicaputo71 : Ti ho visto piangere il dolore più forte, che hai trasformato in Accoglienza, Solidarietà, Amore. Oggi Roberta, fio… - Roberta_Siro : RT @GiovaAlbanese: Ci sono modi e modi di approcciarsi con un club, di esprimere la propria volontà, mostrare la propria riconoscenza. Nei… -