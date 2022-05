Qualcosa di cui parlare, cosa si nasconde dietro una famiglia perfetta (Di martedì 10 maggio 2022) Qualcosa DI CUI Sparlare La 5 ore 21.10. Con Julia Roberts, Dennis Quaid, Gena Rowlands. Regia di Lasse Hallstrom. Produzione USA 1995. Durata: 1 ora e 41 minuti LA TRAMA Vita idilliaca in una cittadina di provincia americana. Finchè una moglie (Julia Roberts) scopre che il marito se l'intende con un'altra. Apriti cielo. La signora , sconvolta , d'improvviso e brutalmente, in tante sue certezze, caccia il consorte e gli proibisce di vedere i figli. Il piccolo scandalo ha un effetto domino. Tante coppie del posto vanno in crisi. Anche i genitori di Julia (Robert Duvall e Gena Rowlands) che per la figlia erano un faro, la coppia ideale per 40 anni, scoprono che hanno tante cose spiacevoli da dirsi. PERCHÈ VEDERLO perchè è una deliziosa commedia americana, forse la migliore regia di Lasse Hallstrom che tanto spiritoso non lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)DI CUI SLa 5 ore 21.10. Con Julia Roberts, Dennis Quaid, Gena Rowlands. Regia di Lasse Hallstrom. Produzione USA 1995. Durata: 1 ora e 41 minuti LA TRAMA Vita idilliaca in una cittadina di provincia americana. Finchè una moglie (Julia Roberts) scopre che il marito se l'intende con un'altra. Apriti cielo. La signora , sconvolta , d'improvviso e brutalmente, in tante sue certezze, caccia il consorte e gli proibisce di vedere i figli. Il piccolo scandalo ha un effetto domino. Tante coppie del posto vanno in crisi. Anche i genitori di Julia (Robert Duvall e Gena Rowlands) che per la figlia erano un faro, la coppia ideale per 40 anni, scoprono che hanno tante cose spiacevoli da dirsi. PERCHÈ VEDERLO perchè è una deliziosa commedia americana, forse la migliore regia di Lasse Hallstrom che tanto spiritoso non lo ...

