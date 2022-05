Prof uccisa a Napoli | il convivente condannato all’ergastolo

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La prima sezione della Corte di Assise di(presidente Teresa Annunziata, giudice a latere Giuseppe Sassone) haPinotto Iacomino, l’uomo accusato di avere ucciso la sua compagna, l’insegnante di sostegno di 40 anni Ornella Pinto, madre di un bambino di 5 anni, all’alba del 13 marzo 2021 a. Un omicidio commesso malgrado la presenza del bambino in casa. Lo scorso 3 maggio, al termine della sua requisitoria il sostituto procuratore diFabio De Cristofaro (della sezione Fasce Deboli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) ha chiesto la massima pena per l’imputato che, secondo gli inquirenti, si recò a casa della, alle prime ore del giorno, già armato di un ...

La prima sezione della Corte di Assise di Napoli (presidente Teresa Annunziata, giudice a latere Giuseppe Sassone) ha condannato all'ergastolo Pinotto Iacomino, l'uomo accusato di avere ucciso la sua ...