Palermo, segnali positivi per la cessione a City Group (Di martedì 10 maggio 2022) Arrivano i primi segnali positivi per la cessione del Palermo al City Group: la trattativa prosegue spedita Continua spedita la cessione societaria del Palermo a City Group. La due diligence sta procedendo bene e tutto fa ben sperare per la chiusura della trattativa. Sarà ancora lunga come situazione, ma l'entusiasmo che si respira in città anche in vista dei playoff sta spingendo City Group a voler investire sui rosanero. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

