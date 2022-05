Mogliano, strappano la figlia dalle sue mani: tentato rapimento nel sottopasso (Di martedì 10 maggio 2022) Una donna di nazionalità straniera ha provato a rapire una bambina di appena 4 anni. E’ successo a Mogliano Veneto, nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Vittima della vicenda una mamma, Valeria, che stava passeggiando in compagnia della figlioletta e di un altro figlio di appena 4 mesi imbragato al petto. Mogliano Veneto, tentano di rapire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Una donna di nazionalità straniera ha provato a rapire una bambina di appena 4 anni. E’ successo aVeneto, nelpedonale della stazione ferroviaria. Vittima della vicenda una mamma, Valeria, che stava passeggiando in compagnia della figlioletta e di un altro figlio di appena 4 mesi imbragato al petto.Veneto, tentano di rapire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

