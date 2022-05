Mara Venier bacchettata dai vertici Rai per Manuel Bortuzzo: “Intemperanze” (Di martedì 10 maggio 2022) La querelle sulla mancata ospitata a Domenica In di Manuel Bortuzzo non sembra scemare. A intervenire sulla questione è nientemeno che un membro del Consiglio d’amministrazione Rai, Riccardo Laganà. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica di Domenica In Riccardo Laganà contro Mara Venier: “Intemperanze della conduttrice” Oggi le polemiche più grandi si svolgono sui social. Tra questi mezzi di comunicazione e la televisione c’è un continuo dialogo. Così il membro della Rai, Riccardo Laganà, ha scelto proprio Facebook per farne la sede di un lungo sfogo contro Mara Venier, in attesa di “smentite”. A suo dire era doveroso intervenire sulla vicenda. Il perito industriale definisce Mara Venier “eterna ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 10 maggio 2022) La querelle sulla mancata ospitata a Domenica In dinon sembra scemare. A intervenire sulla questione è nientemeno che un membro del Consiglio d’amministrazione Rai, Riccardo Laganà. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica di Domenica In Riccardo Laganà contro: “della conduttrice” Oggi le polemiche più grandi si svolgono sui social. Tra questi mezzi di comunicazione e la televisione c’è un continuo dialogo. Così il membro della Rai, Riccardo Laganà, ha scelto proprio Facebook per farne la sede di un lungo sfogo contro, in attesa di “smentite”. A suo dire era doveroso intervenire sulla vicenda. Il perito industriale definisce“eterna ...

