Lockdown in Cina, “la Gigafactory di Tesla a Shanghai ha interrotto la produzione per problemi di approvvigionamento” (Di martedì 10 maggio 2022) Stando a una nota interna vista da Reuters, Tesla ha interrotto buona parte della produzione nella Gigafactory 3 di Shanghai a causa di problemi di approvvigionamento di alcune componenti per i veicoli elettrici. Sul documento si legge che l’impianto – in cui si producono la berlina Model 3 e il crossover Model Y per il mercato cinese e per l’esportazione – oggi produrrà meno di 200 veicoli: una quantità di gran lunga inferiore rispetto alle 1.200 unità assemblate ogni giorno dopo la riapertura della fabbrica il 19 aprile scorso, a seguito di una chiusura di 22 giorni. Un battuta d’arresto per il produttore statunitense fondato da Elon Musk che la settimana scorsa aveva dichiarato di volere ripristinare i ritmi produttivi del periodo precedente al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Stando a una nota interna vista da Reuters,habuona parte dellanella3 dia causa dididi alcune componenti per i veicoli elettrici. Sul documento si legge che l’impianto – in cui si producono la berlina Model 3 e il crossover Model Y per il mercato cinese e per l’esportazione – oggi produrrà meno di 200 veicoli: una quantità di gran lunga inferiore rispetto alle 1.200 unità assemblate ogni giorno dopo la riapertura della fabbrica il 19 aprile scorso, a seguito di una chiusura di 22 giorni. Un battuta d’arresto per il produttore statunitense fondato da Elon Musk che la settimana scorsa aveva dichiarato di volere ripristinare i ritmi produttivi del periodo precedente al ...

