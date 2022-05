(Di martedì 10 maggio 2022) L’assenza diin, dopo l’addio nel quarto episodio, si è fatta sentire per tutto il resto della stagione 19, ma Mark Harmon non si è affatto ritirato in pensione. Anzi, l’attore continua ad essere uno dei produttori della serie e appare nei titoli di testa, oltre ad essere stato menzionato più volte e coinvolto nelle trame di alcuni episodi pur in sua assenza. Undiin, magari nella stagione 20 già rinnovata da CBS, non è dunque da escludere, anzi, è decisamente possibile: lo ha detto Sean Murray a Parade.com, un’intervista esclusiva in vista dell’imminente finale della stagione 19 su CBS (in onda in Italia in autunno). Parlando del personaggio diinMurray, che interpreta l’agente speciale Timothy McGee, ha spiegato che il ...

E ci sarà anche spazio per dei riferimenti a. Inoltre il finale di NCIS 19 introdurrà anche il personaggio della ex moglie e ancora amica intima di Parker, Vivian Kolchak (interpretata da Teri ...Ncis 19, anticipazioni puntata 29 aprile: ildie... Prosegue la programmazione di Ncis 19 su Raidue in prima serata. Intitolata "Giuramento di fedeltà", la prossima puntata di NCIS 19 riporterà in scena lo storico protagonista ... Il ritorno di Gibbs in NCIS è più di un’eventualità: “Potrebbe spuntare da qualche parte” Il finale di NCIS 19 non avrebbe potuto non avere riferimenti a Gibbs al termine della stagione d'addio di Mark Harmon, ma c'è anche un gradito ritorno nel team ...Il decimo episodio di NCIS 19 in onda su Rai2 venerdì 29 aprile riporta l’ormai ex agente speciale Leroy Jethro Gibbs al centro della trama ... non è previsto un suo ritorno, anche se resta ...