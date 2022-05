Il premio “Atleta Città di Bergamo” a Piermario Morosini

(Di martedì 10 maggio 2022). Verrà conferito il prossimo 17 maggio il “all’di” alla memoria di. A motivarne la scelta, le parole dell’assessore Loredana Poli: “oggi avrebbe 36 anni. Si sarebbe, probabilmente, ritirato a questo punto, o sarebbe in procinto di farlo. Aveva giocato nelle giovanili dell’Atalanta – dopo il suo inizio a Monterosso – e poi era passato all’Udinese, che lo aveva mandato in prestito a Bologna, Vicenza, Reggio Calabria e Livorno. Era un ragazzo speciale, per tutti coloro che lo hanno conosciuto. A 10 anni dalla sua scomparsa lo vogliamo ricordare dedicandogli ilall’dinella convinzione che il ...

fondguidocarli : Consegna il premio Monica #Maggioni, direttrice del @Tg1Rai. “Regina dove cammina, dea dove nuota. La donna dei re… - biciPRO1 : All'ultimo Gran Premio Liberazione, @silvia_persico ha vinto la sua prima gara internazionale su strada, una sorta… - AlbaKepi : RT @sportli26181512: Milan, a Ibrahimovic il premio Stampa Estera come migliore straniero in Italia: La stampa estera incensa Zlatan Ibrahi… -

ConfineLive

Già a sedici anni il suo talento la porta a essere l'italiana più giovane a salire su un ... Vincitore delFair Play per il suo prezioso lavoro nel raccontare e promuovere gli sport ...Lo ha fatto dae lo ha fatto da ucraina in fuga dalla guerra. Il messaggio che Tetiana ci vuole mandare è chiaro: bisogna crederci. Sempre. Un messaggio diretto alle persone diversamente abili,... Frascati, grande attesa il 20 maggio per la consegna del Premio Atleta dell'Anno 2021 Venerdì 13 maggio andrà in scena la prima tappa della Diamond League 2022. Il massimo circuito mondiale itinerante di atletica leggera sbarca a Doha (Qatar) e la stagione all'aperto entra definitivame ...Parata di vip nel paddock del gran premio di formula 1 a Miami. Michael Jordan, Tom Brady, Michael Douglas e David Beckham ...