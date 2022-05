Con l’auto nell’Adda | annega la convivente | chiesta la consulenza psichiatrica per Carlo Fumagalli

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 maggio 2022), al momento del delitto, era capace di intendere e volere? Per rispondere a questa domanda, il pubblico ministero Carmen Santoro ha affidato unaal professionista bresciano Giacomo Filippini, che dovrà fare luce sulle condizioni in cui ha agito l’operaio di Fara Gera d’Adda, reo confesso dell’omicidio dellaRomina Vento la sera del 19 aprile,ta dall’uomo nel fiume Adda dopo che lo stesso si era lanciato in acqua con. Dalla fine della scorsa estate, 49 anni, era in preda a disagi psichici ed era sottoposto a una terapiache aveva però interrotto nelle ultime settimane. Proprio a causa delle sue ossessioni pare che la, di ...