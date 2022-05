Chi l’ha visto, Andreea Rabciuc tra i casi dell’11 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) La trasmissione Chi l’ha visto torna mercoledì 11 maggio 2022 nella prima serata di Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Il programma condotto da Federica Sciarelli farà nuovamente luce sul caso di Andreea Rabciuc ma parlerà anche di nuovi gialli riservando ai suoi telespettatori qualche bella sorpresa. Chi l’ha visto è come sempre disponibile nella prima serata di Rai3 a partire dalle ore 21.20, in diretta tv e streaming su RaiPlay. Il caso di Andreea Rabciuc a Chi l’ha visto Chi l’ha visto in questa nuova puntata si concentrerà in modo particolare sul percorso compiuto da Andreea Rabciuc, la giovane scomparsa da Jesi (Ancona) il ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 10 maggio 2022) La trasmissione Chitorna mercoledì 112022 nella prima serata di Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Il programma condotto da Federica Sciarelli farà nuovamente luce sul caso dima parlerà anche di nuovi gialli riservando ai suoi telespettatori qualche bella sorpresa. Chiè come sempre disponibile nella prima serata di Rai3 a partire dalle ore 21.20, in diretta tv e streaming su RaiPlay. Il caso dia ChiChiin questa nuova puntata si concentrerà in modo particolare sul percorso compiuto da, la giovane scomparsa da Jesi (Ancona) il ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Gli altri paesi hanno abolito quasi completamente l'utilizzo della mascherina, mentre in Italia rimane obbligatoria… - SimoneAlliva : Ad Alessandria una donna di 50 anni stata aggredita e insultata da un vicino di casa Prima un pugno in faccia e poi… - Agenzia_Ansa : 'E' imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati identificati e cattura… - StefanoDeloren1 : RT @ItaliaViva: Ho l'impressione che Giuseppe #Conte abbia un po' la faccia di bronzo quando parla delle armi, anche perché è stato il Pres… - SAHIDA094903861 : RT @DonbassItalia: Un giorno ci spiegheranno. Un giorno sapremo. Chi ha creato questa propaganda occidentale? Chi ha fatto credere a tutto… -

Dave Bautista dice addio a Drax: le parole dell'attore commuoveranno i fan di Guardiani della Galassia La fine di un viaggio che ha cambiato la mia vita ". QUI IL POST ... tra chi si è limitato a fargli i complimenti e chi invece ancora ... " Non vedo l'ora di vederlo! Ho sempre amato il tuo personaggio, ... Razer Viper V2 Pro, recensione del mouse potente e super leggero Uno dei difetti che vediamo in questo modello è però l'assenza di ... non è grave, specialmente per chi userà il mouse in una ...Razer Viper V2 Pro comodo in borsa o lascia il dongle sul computer (se ha ... Corriere dello Sport La fine di un viaggio checambiato la mia vita ". QUI IL POST ... trasi è limitato a fargli i complimenti einvece ancora ... " Non vedo'ora di vederlo! Ho sempre amato il tuo personaggio, ...Uno dei difetti che vediamo in questo modello è però'assenza di ... non è grave, specialmente peruserà il mouse in una ...Razer Viper V2 Pro comodo in borsa o lascia il dongle sul computer (se... Michelle Hunziker ha il Covid: chi la sostituisce a Striscia la notizia