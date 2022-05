Ceccarini | “Il Napoli rinnoverà con Koulibaly”

(Di martedì 10 maggio 2022) Kalidouè il futuro capitano delma deve rinnovare il contratto che scade nel 2023. Ad inizio della prossima stagione il club azzurro potrebbe ritrovarsi un altro giocatore con la fascia da capitano, in scadenza di contratto. È avvenuta in questa stagione con Lorenzo Insigne che tra due partite dirà definitivamente addio alla magli azzurra per trasferirsi al Toronto, anche se De Laurentiis ha lasciato la porta aperta ad Insigne. Il, però, non vuole e non si può più permettere di perdere grandi giocatori a parametro zero, per questo deve cercare di trovare un accordo con, oppure vendere il giocatore durante il prossimo calciomercato estivo. Secondo Massimo, esperto di mercato, intervenuto a ‘Senza filtri’, “...

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Rinnovo Koulibaly-Napoli, Ceccarini sicuro: 'Si parlava di Juve, ma firmerà il prolungamento di contratto' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Ceccarini: 'Koulibaly rinnoverà con il Napoli' - tuttonapoli : Tmw, Ceccarini si sbilancia: “Credo che Koulibaly rinnoverà con il Napoli” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Ceccarini: 'Koulibaly rinnoverà con il Napoli' -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI: "Koulibaly rinnoverà con ila mio parere" Calciomercato: Scamacca in pole per sostituire Osimehn CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI: "Koulibaly rinnoverà con ila mio parere" Calciomercato: Scamacca in pole per sostituire Osimehn CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...Kalidou Koulibaly è il futuro capitano del Napoli ma deve rinnovare il contratto che scade nel 2023, oppure sarà ceduto.L'esperto di mercato ha parlato di diversi argomenti nel corso del suo intervento a 'Senza Filtri', programma televisivo in onda su Foto Ema Live.