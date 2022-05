Biden ha bisogno di Draghi (e viceversa). Analisi di Bindi (Di martedì 10 maggio 2022) Il 14 gennaio 1947, dopo un viaggio durato 58 ore, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi arrivava a Washington DC, il primo viaggio da “quasi amico”. Con il cappello figurativamente in mano e il cappotto consunto De Gasperi aveva un disperato bisogno di aiuto finanziario e di beni di consumo primari per sfamare il Paese. Dal 1947 tutti i presidenti del Consiglio hanno considerato la visita a Washington come un rito di passaggio essenziale. Puntualmente, ogni quattro anni, i partner europei si sgambettano a vicenda per essere i primi ad essere ricevuti dal nuovo eletto, al fine di poter vantare una supposta relazione privilegiata. Ogni aspetto di una visita bilaterale al massimo livello è coreografato con cura maniacale dagli ospiti americani. Cosa l’amministrazione offre al viaggiatore indica alla cinica comunità washingtoniana l’importanza che viene data allo ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Il 14 gennaio 1947, dopo un viaggio durato 58 ore, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi arrivava a Washington DC, il primo viaggio da “quasi amico”. Con il cappello figurativamente in mano e il cappotto consunto De Gasperi aveva un disperatodi aiuto finanziario e di beni di consumo primari per sfamare il Paese. Dal 1947 tutti i presidenti del Consiglio hanno considerato la visita a Washington come un rito di passaggio essenziale. Puntualmente, ogni quattro anni, i partner europei si sgambettano a vicenda per essere i primi ad essere ricevuti dal nuovo eletto, al fine di poter vantare una supposta relazione privilegiata. Ogni aspetto di una visita bilaterale al massimo livello è coreografato con cura maniacale dagli ospiti americani. Cosa l’amministrazione offre al viaggiatore indica alla cinica comunità washingtoniana l’importanza che viene data allo ...

