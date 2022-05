Ascolti TV lunedì 9 maggio 2022 | Social Auditel ieri | Nero a Metà chiude in bellezza surclassando l’Isola

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 9 maggio 2022: Nero a metà, Isola dei Famosi, Report, Fast & Furious, Quarta Repubblica, dati Aud… - Actarus49393396 : Il Lunedì sera mentre ascolti il posticipo di Serie A ???????? - Simona12888757 : Buon lunedì a tutti ? ??Questi sono gli orari dei stream party di oggi. Più che mai dobbiamo spingere e far salire a… - mabu37066 : @GennaroSpinaa Li ascolti ancora? Ai tempi di Arrigo dicevano che non ce l'avrebbe mai fatta, correvamo troppo....… - AlexandraDiac20 : Prima serata : fascia oraria tra le 20:30 e le 22:00 (fascia oraria più seguita); seconda serata: fascia oraria tr… -

In arrivo Nero a metà 4 Le ultime indiscrezioni... Questa sera,9 maggio, su Rai 1 vanno in onda gli ultimi episodi della terza stagione di " Nero a metà ". ...il suo pubblico con ottimi:...... ossia Clementino, come già accennatoscorso assente e oggi pronto a tornare alla guida del ... Come andranno glidi Made in Sud stasera Intanto, positivi al Covid a parte, segnaliamo che ...