Amber Heard ha sniffato in aula? Ombre sull’ex moglie di Johnny Depp

(Di martedì 10 maggio 2022) Il processo tracontinua senza sosta. E allo stesso tempo continua a far parlare tra le polemiche e gli atteggiamenti sopra le righe dell’exdi. In molti, infatti, hanno notato i suoi pianti senza lacrime delle ultime udienze, ipotizzando che stia recitando un copione. Ma a far

Advertising

PietroBarra12 : Amber Heard è una gran figa porcoddio Depp non capisce un cazzo - X_l_invisibile : Quell'incredibile somiglianza tra Boruto e Amber heard mentre piangono - Seghinho3 : Oggi colazione con latte e unghie dei piedi di amber heard - ptheitalianpal : @stardustlouist molto più bravo di amber heard comunque - jupinymph : amber heard che kn tribunale fa tutta quella scena asciugandosi la faccia ma non le è uscita nemmeno una lacrkma -

Leggi anche >, apparirà solo 10 minuti in Aquaman 2: la petizione contro l'attrice ha raggiunto 3 milioni di firme Jason Momoa è a Roma, ma è polemica per le foto proibite scattate nella ...Il processo tra Johnny Depp econtinua senza sosta. E allo stesso tempo continua a far parlare tra le polemiche e gli atteggiamenti sopra le righe dell'ex moglie di Johnny Depp. In molti, infatti, hanno notato i suoi ...E poi mi ha colpito di nuovo. In uno de primi giorni del processo alla corte è stato fatto ascoltare un nastro di quella stessa… Leggi ...'A un certo punto si siede di fronte a me, e siccome non gli sto rispondendo, stavo guardando fuori dal finestrino, lui mi schiaffeggia. (askanews) - Emergono altri racconti di violenze nella relazion ...