Accuse di molestie al raduno degli Alpini, una 26enne presenta la prima denuncia ai carabinieri di Rimini (Di martedì 10 maggio 2022) Arriva la prima denuncia ai carabinieri di Rimini per le molestie ricevute durante l’adunata nazionale degli Alpini. Si tratta di una giovane 26enne che si è recata alla caserma Destra del Porto con il proprio avvocato e con un’amica, che ha assistito parzialmente alla scena. Racconta che sabato, 7 maggio, si sarebbe trovata circondata da tre persone tra la folla che l’avrebbero presa per un braccio, per poi strattonarla e dirle più frasi a sfondo sessuale. Secondo la denuncia, rivolta contro ignoti, sarebbe poi riuscita a fuggire. Per il momento si procederà per molestie. Oltre 160 segnalazioni Oltre 250 donne hanno segnalato di aver subito molestie dagli Alpini durante la loro ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Arriva laaidiper lericevute durante l’adunata nazionale. Si tratta di una giovaneche si è recata alla caserma Destra del Porto con il proprio avvocato e con un’amica, che ha assistito parzialmente alla scena. Racconta che sabato, 7 maggio, si sarebbe trovata circondata da tre persone tra la folla che l’avrebbero presa per un braccio, per poi strattonarla e dirle più frasi a sfondo sessuale. Secondo la, rivolta contro ignoti, sarebbe poi riuscita a fuggire. Per il momento si procederà per. Oltre 160 segnalazioni Oltre 250 donne hanno segnalato di aver subitodaglidurante la loro ...

