Zelensky: vittoria sul nazismo è anche nostra, non solo russa (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha diffuso oggi un video in cui rivendica come anche l'Ucraina celebri oggi il Giorno della vittoria contro il nazismo, una ricorrenza nei paesi dell'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyrha diffuso oggi un video in cui rivendica comel'Ucraina celebri oggi il Giorno dellacontro il, una ricorrenza nei paesi dell'ex ...

