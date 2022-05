WTA Roma 2022: Naomi Osaka annuncia il ritiro per un problema al tendine d’Achille (Di lunedì 9 maggio 2022) Naomi Osaka ha annunciato che non giocherà gli Internazionali d’Italia 2022. La tennista giapponese, ex numero uno del mondo, ha dovuto dare forfait per un infortunio al tendine d’Achille. Osaka ha preferito rinunciare al torneo Romano per evitare di pregiudicare la sua presenza al Roland Garros. L’attuale numero 38 del mondo era reduce dalla sconfitta nel secondo turno del torneo di Madrid. Anche sulla terra rossa spagnola la giapponese aveva accusato un infortunio, ma alla caviglia, che non le aveva permesso di esprimersi al meglio contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, che poi si è imposta per 6-3 6-1. Proprio Sorribes Tormo sarebbe stata l’avversaria di Osaka nel primo turno al Foro Italico. Al posto dell’ex numero uno del mondo è ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)hato che non giocherà gli Internazionali d’Italia. La tennista giapponese, ex numero uno del mondo, ha dovuto dare forfait per un infortunio alha preferito rinunciare al torneono per evitare di pregiudicare la sua presenza al Roland Garros. L’attuale numero 38 del mondo era reduce dalla sconfitta nel secondo turno del torneo di Madrid. Anche sulla terra rossa spagnola la giapponese aveva accusato un infortunio, ma alla caviglia, che non le aveva permesso di esprimersi al meglio contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, che poi si è imposta per 6-3 6-1. Proprio Sorribes Tormo sarebbe stata l’avversaria dinel primo turno al Foro Italico. Al posto dell’ex numero uno del mondo è ...

