Vaccini e microchip La partita economica di Draghi a Washington

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nella tre giorni di MarioDC ci sarà spazio anche per gli affari. La guerra russa in Ucraina sarà il piatto forte del primo viaggio in America del presidente del Consiglio italiano, atteso martedì alla Casa Bianca da Joe Biden. Ma nell’agenda della visita c’è anche il dossier economico. E non è escluso che il vertice possa sbloccare due partite che sembravano perse. La prima porta il nome di Intel: tra il colosso deiamericani e il governo italiano è infatti ancora in corso una trattativa per aprire un impianto di advanced packaging in Italia. Sul tavolo di Giancarlo Giorgetti al Mise c’è una nota con gli ultimi sviluppi dell’affare. Come anticipato da Formiche.net la trattativa era finita in una fase di stallo. Complice la delusione del governo, palpabile a Via Molise, per il piano di investimenti europei ...