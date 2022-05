Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Torna l’Harden show, tornano i Sixers: a Miami non basta Butler, è 2-2 #nbaplayoffs - Gazzetta_NBA : Torna l’Harden show, tornano i Sixers: a Miami non basta Butler, è 2-2 #nbaplayoffs -

Coach Rivers si aspettava un Jamesformato Mvp e l'ha avuto in quella che finora è stata la sua miglior prestazione in questi playoff: 31 punti con 8/18 al tiro, 9 assist e 7 rimbalzi in 41'. ...... e il controllo dei rimbalzi (44 a 35) Embiidin campo con una maschera protettiva , dopo le ... Jamessi ferma a 17 , con 8 rimbalzi e 6 assist Agli Heat non bastano i 33 punti con 12/22 al ...Il centro ha allontanato, per ora, lo spettro dell’eliminazione, guidando i suoi alla vittoria in Gara 3 per 99 a 79. Stavo cercando solo di fare tutto il possibile, tutto il possibile per tornare.”.Con il ritorno dall'infortunio di Joel Embiid, Philadelphia batte nettamente Miami (99-79) e accorcia 2-1 nella serie di semifinale della Eastern Conference dei play off della Nba. I pSixers casa guid ...