Roma Sprint Festival di atletica | Dosso e Ali allo Stadio dei Marmi

(Di lunedì 9 maggio 2022)– È la stella della seconda edizione del, il meeting della velocità in calendario per giovedì 12 maggiodei. Dopo una fantastica stagione al coperto, culminata nel primato italiano indoor dei 60 (7.14), Zaynabricomincia dai 150 metri nello storico impianto intitolato a Pietro Mennea al Foro Italico: “Ho scelto i 150 perché sono super curiosa di vedere come reggo la velocità prolungata, anche in prospettiva 200, e perché vorrei iniziare la stagione outdoor più tranquilla, su una specialità che non affronto da tanto e su una pista unica al mondo”, le parole dellaer delle Fiamme Azzurre nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta stamattina a, ...

... insieme alle ormai immancabili Martina Caironi e Monica Contrafatto, Sabatini sarà allo Stadio dei Marmi per ilFestival: appuntamento per giovedì 12 maggio.Approfondimenti, curiosità, dati statistici esclusivi, ecco alcune anticipazioni del giornale in edicola ( EDICOLA DIGITALE ). PRIMAVERA 1 Volpato firma il primo posto dellaIl derby decide il futuro di Milan e Inter Fiorentina nella storia, l'Atalanta si arrende in Tim Cup Sassuolo, la Zacchi - story Cronaca e pagelle di Sassuolo - Juventus PRIMAVERA 2 Brescia e ...Giovedì la sprinter azzurra debutta all’aperto nei 150 metri, il velocista al primo 100 della stagione. In gara le star paralimpiche Sabatini, Caironi e Contrafatto. DIRETTA STREAMING su www.atletica.È un lunedi sprint per il tennis italiano agli Internazionali di Roma, manco a dirlo il torneo più importante per i colori azzurri ...