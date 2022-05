Raimondo Todaro demolito dal collega: “Non lo sa fare!”. Aspra polemica dopo la semifinale (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è pace per Raimondo Todaro. dopo la semifinale, un ballerino e coreografo si è scagliato contro di lui: accuse pesantissime Raimondo Todaro (Youtube)La finale di Amici è ormai vicinissima: domenica 15 maggio sapremo chi trionferà in questa ventunesima edizione. A giocarsi l’ambito premio sono Alex, Luigi, Serena, Sissi, Michele ed Albe, sei concorrenti per una sola vittoria. Al di là dei premi di categoria, che spetteranno all’ultimo ballerino e all’ultimo cantante in gara, sarà poi solo uno a trionfare. dopo la semifinale di sabato 7 maggio, per Raimondo Todaro è arrivata una pesantissima critica. A farla, però, non è uno qualunque. Queste parole, infatti, son state pronunciate da un ex ... Leggi su ck12 (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è pace perla, un ballerino e coreografo si è scagliato contro di lui: accuse pesantissime(Youtube)La finale di Amici è ormai vicinissima: domenica 15 maggio sapremo chi trionferà in questa ventunesima edizione. A giocarsi l’ambito premio sono Alex, Luigi, Serena, Sissi, Michele ed Albe, sei concorrenti per una sola vittoria. Al di là dei premi di categoria, che spetteranno all’ultimo ballerino e all’ultimo cantante in gara, sarà poi solo uno a trionfare.ladi sabato 7 maggio, perè arrivata una pesantissima critica. A farla, però, non è uno qualunque. Queste parole, infatti, son state pronunciate da un ex ...

Advertising

ParliamoDiNews : Amici 21, Raimondo Todaro enigmatico su Serena, dubbi sulla finale, ecco perchè | MondoTV 24 #amici21… - MichelaSardo2 : RT @stillclosedinme: Raimondo Todaro dancing to tisca tusca topolino per dare una vera degna conclusione alla serata #amici21 - zenzola96 : mi spiace per voi ma todaro e un bravissimo insegnante , non e un caso che raimondo abbia vinto 5 volte ballando co… - iamalissaa : RT @stillclosedinme: Raimondo Todaro dancing to tisca tusca topolino per dare una vera degna conclusione alla serata #amici21 - sadic0sarchive : Sissi Michele amici21 serale guanto di sfida Comparata ballottaggio eliminazione Carola luigi lda sissi Alex Serena… -