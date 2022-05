Peste suina Roma | altri due casi sospetti

Advertising

fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - ilpost : A Roma è stata istituita una “zona rossa” per limitare la diffusione della peste suina africana - zazoomblog : Cinghiali Roma vara la stretta: la mappa dei divieti. Il punto sulla peste suina - #Cinghiali #stretta: #mappa… - ascochita : RT @Nicola_Bressi: Le autorità sanitarie avevano previsto il divieto di qualsiasi attività all'aria aperta nelle zone con PESTE SUINA. Impo… -

Responsabile di enormi perdite nelle popolazioni di suini e di drastiche conseguenze economiche, la "africana" (o PSA) è diventata negli ultimi anni una grave crisi per l'industria alimentare. Un problema cui potrebbe confrontarsi anche il comune di Roma, dopo il rinvenimento di un ...Cinghiali a Roma: tra emergenza rifiuti e zona rossa contro laRoma, 9 maggio 2022 " Trovate 16 carcasse di cinghiali morti , a Roma scoppia l'allarme. Dopo il caso zero e i due contagi sospetti al parco dell'Insugherata, la Capitale si ...L'Assessore Regionale alla Sanità: "I casi sono riferiti alla stessa area del caso 0. I campioni verranno inviati all'Istituto zooprofilattico di Perugia per la definitiva conferma".Responsabile di enormi perdite nelle popolazioni di suini e di drastiche conseguenze economiche, la "peste suina africana" (o PSA) è diventata negli ultimi anni una grave crisi per l'industria ...