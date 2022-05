“Mio figlio fa i capricci solo quando in casa c’è anche la mamma…” (Di lunedì 9 maggio 2022) Salve dottoressa, sono un papà preoccupato per una strana dinamica che si è venuta a creare a casa. Ho un bimbo di quasi sei anni che, quando è da solo con me, è buonissimo e affettuoso. quando invece c’è anche la mamma, fa tantissimi capricci e diventa intrattabile: le risponde anche male nonostante lei sia amorevole e affettuosa tanto quanto me. È una situazione davvero spiacevole perché vedo che mia moglie fa molta fatica e non c’è niente che riesca a fare per costruire un rapporto sereno con lui. Lavoriamo entrambi fin da quando lui è piccolo (a parte il periodo di congedo di maternità di mia moglie) quindi non c’è stato neanche, a mio parere, nessun evento scatenante. Ma forse sono io a non vedere un eventuale problema. A ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Salve dottoressa, sono un papà preoccupato per una strana dinamica che si è venuta a creare a. Ho un bimbo di quasi sei anni che,è dacon me, è buonissimo e affettuoso.invece c’èla mamma, fa tantissimie diventa intrattabile: le rispondemale nonostante lei sia amorevole e affettuosa tanto quanto me. È una situazione davvero spiacevole perché vedo che mia moglie fa molta fatica e non c’è niente che riesca a fare per costruire un rapporto sereno con lui. Lavoriamo entrambi fin dalui è piccolo (a parte il periodo di congedo di maternità di mia moglie) quindi non c’è stato ne, a mio parere, nessun evento scatenante. Ma forse sono io a non vedere un eventuale problema. A ...

