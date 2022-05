Juventus | la verità sull’offerta a Bernardeschi | prende corpo uno scenario per il futuro La Lazio…

Advertising

Calciomercato.com

Laè che lasta facendo fatica in attacco e lui nelle ultime partite ha steccato: per questa ragione è lui l'uomo in meno di questa giornata di campionato che ha visto pure la ...... evoca un conflitto di identità che non è, propriamente, l'habitat ideale per la. È ... Resta il fatto che il collega di Genoa -, Simone Sozza, dopo aver rivisto le immagini del contatto ... Juve: la verità su Matic | Mercato