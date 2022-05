Guerra Ucraina: vernice rossa contro Sergei Andreev, ambasciatore russo a Varsavia (Di lunedì 9 maggio 2022) L' ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreev , è stato aggredito a Varsavia, dove gli è stata lanciata contro della vernice rossa mentre provava a deporre una corona di fiori nel cimitero dei soldati... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 9 maggio 2022) L'in Polonia,, è stato aggredito a, dove gli è stata lanciatadellamentre provava a deporre una corona di fiori nel cimitero dei soldati...

