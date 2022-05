DOMENICA IN: SUPER PICCHI PER L’INIMITABILE MARA VENIER, MEGLIO DI UN PRIME TIME (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella tv italiana se si parla di interviste, si parla di MARA VENIER. DOMENICA In è ormai diventata un format a sé stante, sinonimo di empatia, leggerezza, profondità, arguzia, ovvero Lady Interviste, per il pubblico la zia MARA. La Rai festeggia l’ennesima stagione straordinaria con grandi ascolti e consensi con costi molto contenuti, perché i grandi fanno a gara per andare da lei, per amicizia come successo tante volte. MARA VENIER conosce tutti e tutti conoscono lei. I telespettatori continuano a seguirla con affetto, con o senza concorrenza, come ieri con il Giro d’Italia che ha sfiorato il 14%. Nonostante tutto, DOMENICA In porta a casa l’ennesimo boom di ascolti con 2,8 milioni di telespettatori nella prima parte e 2,5 milioni nella seconda. Lo share medio è del ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella tv italiana se si parla di interviste, si parla diIn è ormai diventata un format a sé stante, sinonimo di empatia, leggerezza, profondità, arguzia, ovvero Lady Interviste, per il pubblico la zia. La Rai festeggia l’ennesima stagione straordinaria con grandi ascolti e consensi con costi molto contenuti, perché i grandi fanno a gara per andare da lei, per amicizia come successo tante volte.conosce tutti e tutti conoscono lei. I telespettatori continuano a seguirla con affetto, con o senza concorrenza, come ieri con il Giro d’Italia che ha sfiorato il 14%. Nonostante tutto,In porta a casa l’ennesimo boom di ascolti con 2,8 milioni di telespettatori nella prima parte e 2,5 milioni nella seconda. Lo share medio è del ...

